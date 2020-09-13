В поезде №107/108 Ужгород-Одесса 10 сентября пассажир в состоянии алкогольного опьянения устроил драку и разбил окно в тамбуре.

В результате этого пол вагона был залит кровью, мужчину передали медикам на станции Воловец. "Укрзализныця" проводит расследование данного инцидента.

Видео происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.

"В указанном поезде, который отправился по маршруту 10 сентября, лицо, которое находилось в нем, предварительно в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировало конфликт с другими лицами, после чего было передано медицинским работникам на станции Воловец", - заявили в пресс-службе "Укрзализныци".

В компании добавили, что по прибытию поезда проводников встретила специальная комиссия, которая опросила всех причастных и свидетелей инцидента.

"Более того, будет проведен медицинский осмотр всех работников поездной бригады на состояние алкогольного опьянения в сертифицированном заведении Министерства здравоохранения", - резюмировали в "Укрзализныце".

Видео: YouTube/ Константин Катышев

Стоит отметить, что в последнее время в украинских поездах участились случаи насилия. Так, 31 июля в поезде "Мариуполь-Киев" трижды судимый уроженец Запорожья Виталий Рудзько избил и пытался изнасиловать телеведущую канала "Интер" Анастасию Луговую, которая ехала в столицу со своим сыном. После этого мужчину арестовали без права внесения залога. Позже выяснилось, что проводники скандального поезда предлагали пострадавшей взятку в 30 тысяч гривен.