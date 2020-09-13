Ровенские школьники решили поздравить своего учителя с Днем Рождения ровно в 00:00, за что его соседи вызвали на детей полицию.

Об этом сообщает местное издание "РадиоТрек".

Так, 10 сентября известному украинскому учителю физкультуры в СОШ №1 Андрею Малиновскому исполнилось 39 лет, с чем его 11 класс и пришел поздравить. Дети принесли торт со свечами и подпевали песню группы "Руки вверх" "18 мне уже" под окнами многоэтажки на улице Небесной Сотни.

Такой сюрприз дети решили сделать классному руководителю, ведь это последний год обучения. Однако соседя учителя были не в восторге от криков в полночь и решили вызвать полицию. Патрульные приехали, однако после объяснений никого не задержали.

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10.09 о 24.00 Днюха! МІЙ 11 КЛАС!

Публикация от Андрій Малиновський (@malinaandriy) 10 Сен 2020 в 3:16 PDT

Напомним, семейная пара из Запорожья вызвала полицию во время бытовой ссоры матери троих детей с их отчимом. По приезду правоохранителей жители дома уже помирились, однако дети рассказали им, где отчим хранит марихуану и незаконные пистолеты.

Как сообщала "Страна", в Сумской области конфликт между местным жителем, не желающим носить маску, и супермаркетом АТБ дошел до суда. В помещения супермеркета мужчину уже который раз не пускают без маски. Он подал в суд, но также не может его посетить.