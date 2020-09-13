Российский дизайнер Артемий Лебедев назвал волгоградский памятник "Родина-мать зовет" "ужасным произведением искусства" и негативно высказался о черкесах. В связи с этим ФСБ проводит доследственную проверку.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление адвоката Владимира Слащева.

По словам юриста, с заявлением о возбуждении дела против дизайнера обратился председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве и член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов.

"Мы попросили возбудить уголовное дело по трем статьям 280 (экстремизм), 282 (унижение по национальному признаку) и 354.1 (осквернение символов воинской славы). Заявление отправлено по почте, оно поступило в Управления ФСБ по городу Москве и Московской области в начале сентября", - сказал Слащев.

При этом сам Агирбов заявил, что подал заявление в ФСБ примерно полторы недели назад. Он отметил, что "не хотел разбирательства", но к нему обратилось множество людей, которым стыдно за слова Лебедева.

"Для меня, как председателя совета ветеранов, памятник в Волгограде свят. Мне обидно и больно, как можно? Такие скоропалительные высказывания, в такой форме, матом. Это унизительно", - сказал заявитель.

Агирбов также объяснил, чего ожидает от дизайнера.

"Не надо его сажать, пусть просто извинится", - сказал активист.



Стоит отметить, что речь идет о двух видео на YouTube-канале Лебедева, опубликованных 15 июля и 19 августа. В одном из них дизайнер, по словам Агирбова, негативно высказался о черкесах, во втором - о памятнике "Родина-мать зовет".

Дизайнер назвал монумент в Волгограде "ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь". В свою очередь глава регионального отделения совета ветеранов Сергей Назаров назвал такое мнение нелепым и неуместным.

Напомним, недавно Лебедев удостоился медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за развитие российского интернета. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины запретила въезд в страну Артемию Лебедеву за то, что он якобы является активным сторонником антиукраинской общественной позиции, идеологии так называемого "русского мира" и "деятельности боевиков ОРДЛО".