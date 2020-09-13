В Демократической Республики Конго продолжается 11-я вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола. ВОЗ назвали свежую статистику заболеваемости и смертности среди местных.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения Африки в Twitter.

"Последний отчет о ситуации в связи с 11-й вспышкой болезни, вызванной вирусом Эбола, в Мбандаке, Экваториальная провинция Демократической республики Конго по состоянию на 10 сентября 2020", - указано в сообщении.

Всего сообщается о 118 случаях заболевания, из которых 112 людям диагноз уже подтвержден, 6 ожидают результаты теста. Также известно о 48 погибших и 52 излечившихся.

Напомним, вспышка зафиксирована в городе Мбандака, что в Экваториальной провинции Конго. Вспышки болезни считаются в Конго с момента первого выявления вируса на территории страны в 1976 году. Девятая вспышка была в Мбандаке с 8 мая по 24 июля 2018 года. Тогда от лихорадки умерли 33 человека. Десятая вспышка зарегистрирована в провинциях Северное Киву, Южное Киву и Итури. Она началась 1 августа 2018 года и продолжается до сих пор. В этих регионах от Эболы умерли 2280 пациентов.

11-я вспышка началась в Мбандаке 1 июня 2020 года, о чем писала "Страна".