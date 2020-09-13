Соединенные Штаты выразили свою обеспокоенность нарастающим конфликтом между Турцией и поддерживающими Грецию странами Европы на фоне конкуренции за новое месторождение газа.

Об этом сообщает Washington Post.

Соответствующее заявление сделал Госсекретарь Майк Помпео по итогам переговоров с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

"Усиление военной напряженности служит только противникам, которые хотели бы видеть раскол в трансатлантическом единстве. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены текущими операциями Турции, которая ведет поиск природных ресурсов в районах Восточного Средиземноморья, юрисдикцию над которыми подтвердили Греция и Кипр", - заявил Помпео во время пресс-конференции.

По его словам, напряженность в отношениях между союзниками по НАТО из-за запасов углеводородов в Средиземном море играет на руку противникам североатлантического альянса и проблема должна быть решена дипломатическим путем.

Также Помпео отметил, что президент США Дональд Трамп уже обсудил проблему с главой Греции Кириакосом Мицотакисом и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, призвав их решить конфликт мирным путем.

Кроме того, Помпео подтвердил поддержку США использовать кипрские запасы полезных ископаемых в собственной исключительной экономической зоне.

Напомним, Греция выпустила международное оповещения НАВТЕКС (Navtex) о проведении в районе острова Кастелоризо военных учений со стрельбами. Navtex действителен с понедельника, 27 июля, до 30 июля, с целью проведения учений береговой охраны со стрельбами. Согласно Navtex, морякам запрещено пересекать обозначенную зону. Вскоре после этого Турция раскритиковала соглашение между ОАЭ и Израилем о полном восстановлении дипломатических отношений, назвав это предательством, что позволило ОАЭ встать на сторону Греции в конфликте вокруг Кипра.

Как сообщала "Страна", 13 августа греческий и турецкий фрегаты Limnos и Kemalreis "соприкоснулись" в спорном районе Восточного Средиземноморья, где турецкое исследовательское судно Oruc Reis ведет сейсморазведку. В свою очередь Евросоюз обвинил Турцию в эскалации конфликта с Грецией.

В связи с обострением отношений этих стран Франция направила в Средиземноморье свой фрегат.

Также "Страна" писала, что Греция заявила о проведении военных учений со стрельбами на границе с Турцией. Вскоре после этого Турция заявила, что также проведет артиллерийские учения в Восточном Средиземноморье на фоне обострения конфликта с Грецией из-за сейсморазведки в спорном районе шельфа.

Затем Турция начала перебрасывать танки из юго-восточной провинции Хатай в северо-западный район Эдирне, который граничит с Грецией.