Сегодняшние акции в Беларуси прошли в рамках отработанной программы: шествия, "стояния" напротив милицейских кордонов, кричалки.

Из интересных находок - это попытка пройти к дому Лукашенко, однако успехом она, как и ожидалось, не увенчалась. Силовики оцепили коттеджный городок, где живет президент. Но сам прецедент интересен.

Раньше Беломайдан не трогал личных моментов - семьи, места жительства Лукашенко и его окружения. Сегодня это изменилось. В Украине такая тенденция после победы Майдана переросла в прямое линчевание политических оппонентов. Впрочем, пока для Минска такой сценарий, видимо, далек. Тем не менее, уже есть тенденция к личным угрозам силовикам, которых удалось идентифицировать.

Еще одно отличие этой акции от предыдущей - масштабы задержаний да и вообще силового давления. Еще в начале акций силовики заявили о 250 задержанных. К вечеру их число выросло до четырехсот. В то время как неделю назад их за весь день было менее двухсот.

Протестующих начинали "винтить", когда они пытались собираться в группы далеко от маршрута следования колонн. То есть позволялось только ходить, но не собираться на импровизированные митинги.

Также впервые с момента агустовских уличных боев применили водомет. Им разогнали толпу людей в Бресте, которые водили хороводы на проезжей части, блокируя транспорт. Одновременно один из правоохранителей в балаклаве открыл предупредительный огонь в небо, когда толпа приблизилась к кордону в Минске.

Большой контраст с первыми воскресными шествиями оппозиции, когда ей вообще никто не мешал ходить почти в любые места.

Ужесточение силовой составляющей нарастало с каждым воскресным майданом. Здесь власть Беларуси постепенно расширяла границы дозволенного. Показывая с каждым разом все отчетливее, что на улице хозяин Лукашенко - несмотря на численное превосходство оппозиции.

Сегодняшние же задержания преследовали, видимо, еще цель показать, что ситуация в стране под контролем Бацьки. Это важно для него в свете завтрашнего визита в Россию, где он будет встречаться с Владимиром Путиным в Сочи.

Одна из главных задач Лукашенко на российском треке - это не позволить Москве стать посредником в урегулировании конфликта. А дать возможность Бацьке все разрулить самому, не допуская оппозицию до переговоров. Не исключено, что именно с этим и связаны сегодняшние массовые задержания.

Также стоит отметить, что сама оппозиция не смогла показать чего-то из ряда вон выходящего. Хотя это как раз ожидалось: накануне за решетку бросили одного из наиболее ярких лидеров протеста - Марию Колесникову. Но по сегодняшней акции это было совсем не заметно. Хотя и назвали ее "Марш героев" - в честь как раз таких "узников режима".

То есть мобилизации оппонентов Лукашенко на фоне арестов и обысков у лидеров оппозиции не произошло. Поэтому такую практику власти Беларуси, надо предполагать, продолжат.

В целом, сегодняшний Беломайдан мало отличался от предыдущих. И это важно с точки зрения завтрашних переговоров Лукашенко и Путина. Получается, что накануне не произошло эскалации протестов, а значит и переговоры имеют шансы завершиться по плану. В частности, запустить процессы углубления интеграции двух стран в рамках Союзного государства.