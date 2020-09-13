Турция не откажется от найденного в Средиземном море газа ради мира с Грецией, несмотря на международную обеспокоенность.

Соответствующее заявление сделал на своей странице в Twitter министр энергетики Турции Фатих Донмез.

"Обратный отсчет начался. Наш флот, символ нашей энергетической независимости в наших морях, станет сильнее с его новым членом. Наше буровое судно Kanuni, подготовительные работы которого продолжаются, продолжит поиск, бурение, пока не станем нетто-экспортером. Наша цель очевидна. Мы будем защищать наши права при любых условиях", - указано в сообщении.

Плавучая платформа по хранению природного газа Kanuni была заказана Турцией два года назад, как утверждает министр.

Напомним, Греция выпустила международное оповещения НАВТЕКС (Navtex) о проведении в районе острова Кастелоризо военных учений со стрельбами. Navtex действителен с понедельника, 27 июля, до 30 июля, с целью проведения учений береговой охраны со стрельбами. Согласно Navtex, морякам запрещено пересекать обозначенную зону. Вскоре после этого Турция раскритиковала соглашение между ОАЭ и Израилем о полном восстановлении дипломатических отношений, назвав это предательством, что позволило ОАЭ встать на сторону Греции в конфликте вокруг Кипра.

Как сообщала "Страна", 13 августа греческий и турецкий фрегаты Limnos и Kemalreis "соприкоснулись" в спорном районе Восточного Средиземноморья, где турецкое исследовательское судно Oruc Reis ведет сейсморазведку. В свою очередь Евросоюз обвинил Турцию в эскалации конфликта с Грецией.

В связи с обострением отношений этих стран Франция направила в Средиземноморье свой фрегат.

Также "Страна" писала, что Греция заявила о проведении военных учений со стрельбами на границе с Турцией. Вскоре после этого Турция заявила, что также проведет артиллерийские учения в Восточном Средиземноморье на фоне обострения конфликта с Грецией из-за сейсморазведки в спорном районе шельфа.