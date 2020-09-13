На фоне новостей о смене концепции Мавзолея на Красной площади в Москве, возобновились разговоры о том, почему изначально тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина было решено поместить в здание возле Кремля.

Об истории захоронения лидера Октябрьской революции "Комсомольской правде" рассказали российские историки.

Так, завотделом мемориала Ленина в Ульяновске Елена Горбунова отметила, что тело Ленина сначала забальзамировали, чтобы дать возможность всем желающим проститься с главой СССР. После того, как стало очевидно, что поток людей слишком большой, биохимики из Московского университета предложили идею консервации.

"Главное, чтобы тело находилось ниже уровня земли", - заявила Горбунова.

После этого на похоронах Ленина 27 января 1924 года Иосиф Сталин предложил поместить тело вождя в Мавзолей.

Несмотря на то, что жена Ленина Надежда Крупская настаивала на идее захоронения тела в земле, на заседаниях политбюро к ней никто не прислушался.

Напомним, недавно Союз архитекторов России заявили, что пребывание тела Ленина в "самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого", противоречит современным представлениям о вечной памяти, "нарушает русскую православную традицию, а также волю самого вождя".

Ранее мы писали, что большинство россиян уже несколько лет хотят убрать тело Ленина из Мавзолея. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать мумию Ленина Китаю или Вьетнаму, а депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что Мавзолей творца революции на Красной площади в Москве это пережиток, который не в состоянии заполнить духовный вакуум россиян.