Белорусские правоохранители рассказали, зачем применили водомет против участников оппозиционной акции протеста в Бресте. По словам представителей МВД республики, демонстранты водили хороводы и пели песни на проезжей части, чем "создали реальную угрозу безопасности дорожного движения".

Об этом в воскресенье, 13 сентября, информирует пресс-служба ведомства.

"Сегодня в Бресте около 16:50 было заблокировано движение транспортных средств на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Около тысячи человек в центре перекрестка водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, "своими действиями участники несанкционированного массового мероприятия блокировали движение общественного транспорта, создали реальную угрозу безопасности дорожного движения другим его участникам".

"С целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения был использован водомет", - добавили в МВД Беларуси.

Видео: YouTube/ МВД Беларуси

Напомним, что самая массовая оппозиционная акция проходит в Минске. На улицы столицы Беларуси вышли более 100 тысяч человек. Они направились к элитному поселку "Дрозды", где живет руководство республики, однако на пути демонстрантов стали силовики. В ответ на это протестующие приступили к сооружению баррикад.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг сегодняшних акций протеста в Беларуси.