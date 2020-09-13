Сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото живописного рассвета на территории заповедного парка.

Соответствующее фото появилось на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

На кадре Солнце только поднимается, однако его лучи уже отражаются в небольшом озере. Над водой виднеется утренний туман, а от камышей к деревьям тянется паутина.

Картина завораживает тем, что животным на ней нет, однако можно быть уверенным, что они где-то прячутся, в отличии от людей, которых на территорию заповедника не пускают.

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника рассказали, как им приходится охранять неосторожных оленей от браконьеров во время брачного периода.

Как сообщала "Страна", в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике водится черный аист, занесенный в Красную книгу Украины.