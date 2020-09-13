Участники оппозиционной акции протеста в Минске возводят баррикады.

Об этом в воскресенье, 13 сентября, информирует "Интерфакс-Запад" со ссылкой на слова очевидцев.

Сообщается, что митингующие строят сооружения из водоналивных блоков и других материалов на улице Тимирязева. При этом баррикады возводятся и на проезжей части, движение транспорта фактически заблокировано.

Ранее в Следственном комитете Беларуси предупредили протестующих о том, что "создание препятствий, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены и могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста".

Напомним, что в воскресенье в Минске проходит самая массовая оппозиционная акция. На улицы столицы Беларуси вышли более 100 тысяч человек. Они направились к элитному поселку "Дрозды", где живет руководство республики, однако на пути демонстрантов стали силовики.

Кроме того, сегодня впервые за долгое время против протестующих был применен водомет. Инцидент произошел на акции в Бресте.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг сегодняшних акций протеста в Беларуси.