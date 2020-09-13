Сколько украинцев умерло от коронавируса. Фото: "Страна"

В Минздраве показали статистику смертности от коронавируса среди украинцев за последнюю неделю в разных регионах страны.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

 "Количество смертей среди пациентов с COVID-19 уменьшилась в 1,4 раза по сравнению с прошлой неделей. По состоянию на 11 сентября в Украине было зарегистрировано 3 076 случаев смертей среди пациентов с COVID-19. Показатель смертности - 8,1 на 100 тыс. населения. Средний показатель летальности по Украине - 2,1%. В поло-возрастной структуре умерших преобладали мужчины - 1 660 (54,0%) и лица в возрасте 50 лет и старше (92,0%)", - указано в сообщении.

Сколько украинцев умерло от коронавируса

Показатель летальности, превышающий средний по Украине, зарегистрирован в:

  • Кировоградской области - (5,4%),
  • Закарпатской области - (3,3%),
  • Львовской области - (2,8%),
  • Черновицкой области - (2,6%),
  • Херсонской области - (2,4%),
  • Николаевской области - (2,4%),
  • Полтавской области - (2,3%),
  • Ивано-Франковской области - (2,3%)
  • Днепропетровской области - (2,3%).

Отмечается, что 80,% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и прочее. У 52,1% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит или ожирение. 93% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.

Среди жертв заболевания было 104 врача из двадцати двух регионов страны. Летальность среди медиков составила 0,8% и самая высокая была в Кировоградской (3,4%) и Николаевской (2,0%) областях. Среди умерших медиков преобладали женщины - 69 человек (66,3%) и лица 50 лет и старше (84,6%).

2 754 человека были госпитализированы в региональные учреждения здравоохранения, где получили лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

 Сколько украинцев умерло от коронавируса

Сколько украинцев умерло от коронавируса

Напомним, 13 сентября, появилась свежая карта распространения коронавируса по регионам Украины. За последние сутки болезнь подтвердилась у 2 476 человек. Скончались за день 20 пациентов.

Как сообщала "Страна", Кабмин может ввести режим "красной" зоны карантина для всей Украины, поскольку ежнедневно число новых случаев заболевания бьет рекорды, составляя от 2 до 2,5 тысяч людей. Премьер-министр Денис Шмыгаль к концу сентября прогнозирует ежедневный прирост в три тысячи.

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