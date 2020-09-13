На оппозиционной акции в белорусском Бресте воскресенье, 13 сентября, правоохранители применили водомет. Силовики задерживают протестующих.

Видео опубликовали очевидцы инцидента.

Сообщается, что водомет был применен против демонстрантов на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов в Бресте. После этого ОМОН приступил к жестким задержаниям протестующих.

Как сообщил портал, водомет был применен на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, после чего ОМОН начал жесткие задержания протестующих.

Стоит отметить, что акции оппозиции сегодня проходят сразу в нескольких городах Беларуси, однако самая масштабная продолжается в Минске - там на улицы вышли более 100 тысяч человек. В белорусской столице по последним данным задержаны около 250 человек. Власти стянули в город спецтехнику и колонны ОМОНовцев.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг сегодняшних акций протеста в Беларуси.