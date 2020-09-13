В Минздраве показали статистику заболеваемости и смертности от коронавируса среди украинцев за последнюю неделю.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"По итогам недели количество активных больных в стране выросло на 11 098 человек. Больше всего активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Проведено 161 497 ПЦР-исследований", - указано в сообщении.

Так, с четвертого по 10 сентября было зарегистрировано:

17 805 новых случаев заражения коронавирусом;

6 392 человека излечились;

305 смертей от осложнений, вызванных COVID-19.

Напомним, 13 сентября, появилась свежая карта распространения коронавируса по регионам Украины. За последние сутки болезнь подтвердилась у 2 476 человек. Скончались за день 20 пациентов.

Как сообщала "Страна", Кабмин может ввести режим "красной" зоны карантина для всей Украины, поскольку ежнедневно число новых случаев заболевания бьет рекорды, составляя от 2 до 2,5 тысяч людей. Премьер-министр Денис Шмыгаль к концу сентября прогнозирует ежедневный прирост в три тысячи.