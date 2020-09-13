В Борисполе Киевской области водительница мопеда была задержана полицейскими за нарушение ПДД. Количество алкоголя в ее крови превышало норму в 9 раз.

Об этом в субботу, 12 сентября, информирует пресс-служба правоохранителей.

По данным полицейских, патрульные задержали 23-летнюю водительницу мопеда Yamaha, которая ехала по Киевскому Шляху без шлема. Полицейские заподозрили, что девушка находится в состоянии алкогольного опьянения.

"Гражданка согласилась в законном порядке пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте. Результат - 1,8 промилле, что в 9 раз превышает допустимую норму. Кроме того, полицейские установили, что водительница не имеет водительского удостоверения", - говорится в сообщении.

На нарушительницу инспекторы составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и вынесли постановление по ч. 2 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким) КоАП. Окончательное решение относительно девушки примет суд.

Напомним, недавно на Житомирской трассе под Киевом произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобиля Lexus с мотоциклом водитель байка после удара с машиной пролетел около 30 метров и скончался на месте.

Ранее мы писали о том, что в Тернополе автобус сбил мужчину, который ездил по проезжей части на моноколесе. Пострадавший умер от полученных травм по пути в больницу.