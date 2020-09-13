По состоянию на 13 сентября Киев и 19 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По сравнению с прежними показателями, список "красных" областей пополнили Запорожская и Луганская области. Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы:

Киев

Винницкая область

Волынская область

Житомирская область

Закарпатская область

Запорожская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Луганская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Ровенская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

Напомним, на днях власти Австрии вернули обязательное ношение масок в магазинах и школах.

Тем временем суточный прирост больных коронавирусом во Франции впервые превысил 10 000 человек.