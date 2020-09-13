Какие регионы не готовы к ослаблению карантина. Фото: "Страна"

По состоянию на 13 сентября Киев и 19 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По сравнению с прежними показателями, список "красных" областей пополнили Запорожская и Луганская области. Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы: 

  • Киев
  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Закарпатская область
  • Запорожская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Ровенская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область 

Какие регионы не готовы к ослаблению карантина

Какие регионы не готовы к ослаблению карантина

Напомним, на днях власти Австрии вернули обязательное ношение масок в магазинах и школах

Тем временем суточный прирост больных коронавирусом во Франции впервые превысил 10 000 человек.

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