Две области Украины пополнили "красный" список МОЗ. Таблица готовности областей к ослаблению карантина
По состоянию на 13 сентября Киев и 19 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По сравнению с прежними показателями, список "красных" областей пополнили Запорожская и Луганская области. Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская область
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Запорожская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Луганская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Ровенская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
Напомним, на днях власти Австрии вернули обязательное ношение масок в магазинах и школах.
Тем временем суточный прирост больных коронавирусом во Франции впервые превысил 10 000 человек.
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