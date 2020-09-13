В центре Киева пешеход угодила под колеса Honda после того, как в неположенном месте перебегала проезжую часть. Пострадавшая госпитализирована.

Об этом 12 сентября информирует портал "Киев оперативный".

По словам очевидцев, вечером в субботу женщина пыталась перебежать дорогу возле Майдана Независимости, но остановилась посреди проезжей части, где ее и сбил автомобиль Honda.

Пострадавшая была госпитализирована в больницу скорой помощи с множественными травмами. Теперь полиция должна установить все обстоятельства данного происшествия.

Видео: YouTube/ Киев оперативный

Напомним, недавно на Житомирской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП. В результате столкновения автомобиля Lexus с мотоциклом водитель байка после удара с машиной пролетел около 30 метров и скончался на месте.

Ранее мы писали о том, как сотрудник полиции на BMW в Черновцах в неслужебное время врезался в забор частного дома, в результате чего машина повисла на ограждении.