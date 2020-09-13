На родине президента Зеленского в Кривом Роге уже 11 дней бастуют шахтеры.

Под землей на данный момент находится более 300 горняков, их жены также готовы присоединиться к акции - перекрыть движение на трассе.

Митингуют рабочие шахт "Октябрьская", "Батькивщина", "Терновская", "Гвардейская". Они входят в состав Криворожского железорудного комбината.

Последний находится в управлении у компании "Метинвест" Рината Ахметова и группы "Приват" Игоря Коломойского.

"Но менеджмент предприятия на сегодняшний день подконтролен Коломойскому", — рассказал нам глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

По его словам, требования шахтеров — повышение зарплат, улучшение условий работы, возврат льготного стажа по спискам 1 и 2, исключение нарушения при аттестации.

Но главное — это зарплаты.

"Зарплаты по отдельным категориям рабочих не пересматривали с 2013 года. Есть рабочие (вспомогательных профессий, к примеру, подземные стволовые), которым начисляют всего по 7-8 тысяч, а на руки они получают меньше 6 тысяч. У представителей так называемых основных профессий (горные мастера, транспортники и др.) зарплаты выше — до 10-15 тысяч, но на руки получается все равно даже меньше, чем охранники АТБ. У некоторых шахтеров зарплаты до 30 тысяч гривен, но таких единицы. Шахтеры требуют, чтобы минимальный уровень зарплат стартовал с тысячи долларов (то есть, 28 тысяч гривен в месяц — Ред.), и уже от него насчитывали надбавки и коэффициенты", — рассказал нам Волынец.

Впрочем, работодатели запросы шахтеров сочли завышенными. "Предлагают для основных специальностей повысить зарплаты на 10%, для остальных - на 25%. Но шахтеры на это не согласны", — говорит Волынец.

По его словам, профсоюз предлагаем по-новому расписать зарплатную сетку для всех специальностей.

Интересно, что администрация предприятия недавно заявила о подписании меморандума с рабочими и уже опубликовала приказ о повышении тарифных ставок на 25% для ряда специальностей.

Но сами митингующие говорят, что меморандум руководство подписало "само с собой", а повышение зарплат считают недостаточным. Поэтому протесты продолжаются.

Между тем, в ситуацию уже вмешались власти. На бастующих шахтах побывали представители Минэнергетики и Минэкономики.

С митингующими встретился также нардеп из Кривого Рога Юрий Коровченко (Юзик). И, по словам Волынца, это еще больше повысило накал страстей. Так как, вместо того, чтобы помочь шахтерам решить проблему, их пытаются рассорить. И запустить "по большому кругу" — по новому составлять коллективные договоры. А на время "мировой" будут действовать прежние заплаты и условия.

Профсоюз горняков предоставил "Стране" видео, на котором видно как Юзик встречается с митингующими шахтерами. Сам он при этом стоит в стороне, а его помощник всячески убеждает людей заново пересмотреть коллективные договоры, отвязаться в них от прожиточного минимума, и привязаться к минимальным зарплатам (он них считать базовые тарифные оклады). Но для начала он предлагает поменять руководство профсоюзов. "Это как в многоэтажках, где есть ОСМД. Если вас что-то не устраивает, вы собираете собрание и поднимаете ворсов смены руководства", — говорит помощник Юзика.

"Он фактически провоцирует профсоюз, который является организатором митинга, на смену руководства. Хотят развалить их изнутри", — пояснили в Независимом профсоюзе горняков.

"Это нарушение закона о профсоюзах, Конституции Украины, конвенции 87 Международной организации труда. Если они (люди Юзика и Коломойского- Ред.) каким-то образом получат власть в местных профсоюзных организациях, возможны даже международные санкции, в том числе против Коломойского", — говорит Волынец.

Криворожский железорудный комбинат является крупнейшим в Украине производителем агломерационной руды, которая используется на внутреннем рынке, а также экспортируется в Словакию и Чехию. В прошлом году продажи составили 254 млн долларов, что больше чем на 70 млн превышает показатели 2018 года.

EBITDA (прибыль до вычета налогов) за год выросла вдвое - с 44 до 88 млн долларов. И сейчас, несмотря на коронакризис, цены на железную руду держатся на высоком уровне.

Стоит отметить, что есть и другая версия происходящего.

"Двум олигархам - Коломойскому и Ахметову - на предприятии тесно. Сейчас пошла игра на выжимание. Но весь менеджмент там - люди Коломойского, и по факту его позиции сильнее. А протесты шахтеров, в том числе, с привлечением общественного внимания и вмешательством властей могут, как минимум, привести к кадровым перестановкам (уже известнее, что на шахтах в ближайшее время грядут поверки Гоструда - Ред.), а в перспективе и ослабить влияние Коломойского на комбинат, чем наверняка воспользуется Ахметов. Тем более, что он имеет влияние на профсоюзы горняков", - рассказал нам источник, знакомый с ситуацией вокруг предприятия.

Впрочем, рабочие такую версию отвергают.

"Реально просто достало, что нам не пересматривают зарплату годами и ужасные условия труда. Платят фактически по курсу 2013 года. Нам если честно все равно кто собственник. Нас интересуют только, чтоб мы получали деньги, которые не стыдно домой приносить. А то жены уже посылают собирать клубнику в Польшу - мол, там больше платят", - сказал "Стране" один из горняков.

"Конфликт назревал уже давно. Каждый год были волнения по поводу отсутствия достойной зарплаты, отсутствия нормального оборудования, нормальных условий работы. Это тянется из года в год. Администрация нас не слышит. Нас всегда обманывали, нам обещали и ничего не выполняли. Всё ставало хуже, хуже и хуже. Поменяли систему оплаты труда так, что всё повесили на работяг. Они с себя сняли всю ответственность. Если ты приходишь на работу и чего-то нет, то их это не интересует. Мы сами покупаем инструменты себе, шланги. Всё покупаем сами. У нас шведы приезжали в шахту, внедряли новую технику, так они фотографировались с нашим инструментом. Говорит "у меня дед на таком бурил. Можно сфотографироваться? Когда они слышат, что у нас люди по 10 лет в шахте работают, они говорят вы, наверное, миллионер? А ему отвечают "да нет, взял кредит, надо поработать ещё на пенсии. У нас по ТВ всякий бред показывают. Реальные проблемы у нас не показывают. Это что, не проблема, что 300 человек под землёй сидят? Это ЧП на уровне страны. Ни один канал не показывает. Уже должны не Беларусь показывать, а Кривой Рог, что тут такое ЧП. И никто не хочет разговаривать с рабочими. Вакуум полный", - говорят "Стране" рабочие.