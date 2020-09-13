Протестующие в Минске проходят мимо резиденции президента Беларуси Александр Лукашенко и направляются к поселку "Дрозды", где проживает руководство республики.

По словам очевидцев, правоохранители несколько раз выстрелили в воздух.

Об этом в воскресенье, 13 сентября, информирует РИА Новости.

Так, очевидцы с места событий говорили, что у оцепления ОМОНа возле поселка "Дрозды" в Минске силовики сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, когда туда стали подходить протестующие. На данный момент неизвестно, из какого оружия стреляли правоохранители.

В то же время в МВД Беларуси эту информацию опровергли, заявив "оружие не использовалось".

Также сообщается, что силовики заблокировали колонну протестующих возле ТЦ "Арена Сити". ОМОН окружил первые группы демонстрантов и приступил к задержаниям.

Напомним, в Минске в связи с оппозиционной акцией протеста на протяжении часа были закрыты семь станций метро. По последним данным правоохранители задержали около 250 демонстрантов. В Минске также наблюдаются проблемы с подключением к мобильному интернету.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг сегодняшней оппозиционной акции в столице Беларуси.