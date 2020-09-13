В ближайшее время в Украине ожидается теплая и сухая погода, однако ближе к следующим выходным страну ждет похолодание и даже заморозки.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко у себя на странице в Facebook.

"Следующие выходные принесут в Украину похолодание! Кто надышался нынешними субботой-воскресеньем теплым свежим солнечным воздухом - тот молодец. Кто еще гуляет и любуется солнечными зайчиками между деревьями или будет фотографировать закат – прекрасно. Потому что уже в следующий уик-энд в Украину придет существенное похолодание", - говорится в сообщении.

Диденко рассказала, что ощутимое похолодание накроет Украину в пятницу, 18 сентября.

"Похолодание начнется в пятницу, 18-го сентября, и температура воздуха днем снизится до +12+17 градусов. А вот в ночные часы в конце недели в Украине уже даже вероятны первые заморозки, кроме южной части. Эту очень важную информацию еще буду уточнять. Однако не пренебрегите этим, пусть и даже предыдущим прогнозом! Попугала грядущим похолоданием, теперь греемся. Потому что все же впереди - еще целая неделя чудесной солнечной теплой погоды", - говорится в тексте сообщения.

А вот завтра, 14 сентября, Диденко прогнозирует солнечную и сухую погоду. Украину накроет антициклон Leiki.

"Температура воздуха также ожидается комфортной, +23+27 градусов, на Закарпатье и в южной части местами +28+30 градусов. В Киеве завтра этот осенний рахат-лукум продлится. В столице 14-го сентября будет солнечно и + 25 градусов. Так еще потревожит несколько дней", - говорится в сообщении.

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