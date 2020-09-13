В Китае за прошедшие сутки 12 сентября было выявлено 80 новых случаев коронавирусной болезни. Это почти на 50 случаев больше, чем неделей ранее. Все из них были завезены в КНР из-за рубежа.

Об этом в воскресенье, 13 сентября, информирует пресс-служба Госкомздрава КНР.

По данным ведомства, 10 новых выявленных случаев Covid-19 являются активными, 70 - бессимптомные. Летальных исходов не зафиксировано.

При этом по данным китайского Госкомздрава заразились 14 человек: шесть из них болеют в активной форме, восемь переносят Covid-19 без симптомов.

С начала эпидемии коронавируса в Китае от Covid-19 скончались 4 634 пациентов, общее число случаев коронавирусной болезни достигло 85 184, из них 2 635 ввозных. 80 399 человек выздоровели.

Вне материковой части КНР за сутки выявлено 13 новых случаев заболевания, все из них - в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрировано 5 482 больных Covid-19: в Гонконге - 4 938 (100 летальных случаев), в Макао - 46, на Тайване - 498 (семь летальных случаев).

Напомним, в Украине, по состоянию на утро воскресенья, 13 сентября, за сутки зафиксировано 2 476 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала эпидемии выросло до 151 859.

При этом наибольшее число новых случаев Covid-19, 310 за сутки, выявлено в Киеве.