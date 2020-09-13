В понедельник, 14 сентября, в Украине ожидается сухая и солнечная погода без осадков. Жарче всего будет в Одесской области.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

В западной части страны ожидается от 23 до 29 градусов по Цельсию. Дождей не будет, но возможна облачность. Ночью столбик термометра покажет от 9 до 14 тепла.

Похожей ситуация будет и на севере. Воздух прогреется до 22-26 градусов тепла, а ночью ожидается от 10 до 14 по Цельсию.

В центральной части страны также будет солнечно и тепло. Воздух прогреется до 26-29 градусов со знаком "плюс". А вот ночью показатель опустится до 12-15 тепла.

Теплее всего будет на юге – от 26 до 30 градусов. Ожидается солнце и небольшая облачность. Ночью будет около 14-18 тепла.

На востоке синоптики прогнозируют от 25 до 27 градусов тепла, а ночью около 8-12 выше нуля.

Напомним, в первый день осени жара в Киеве побила многолетний рекорд.

Ранее мы рассказывали о том, какой будет погода в понедельник, 14 сентября.