Более 150 тысяч человек вышли на оппозиционную акцию протеста в Минске. Демонстранты разделились на несколько колонн, одна из которых направляется к Дворцу Независимости, где расположена резиденция президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом в воскресенье, 13 сентября.

Сообщается, что протестующие сформировали несколько многотысячных колонн, одна из которых движется по проспекту Независимости в сторону резиденции Лукашенко.

В первой половине дня там был припаркован БТР, а на крыше дворца дежурили несколько человек в черной униформе. Кроме того, рядом с резиденцией силовики развернули колючую проволоку.

Другая колонна выходит с моста на Кальварийскую улицу, к ней присоединяются демонстранты, которые идут от ТЦ "Корона".

Участники акции также направляются в сторону элитного поселка "Дрозды" на окраине столицы, где проживает руководство республики.

Еще одна колонна заполнила весь проспект Машерова до пересечения с улицей Тимирязева.

Стоит отметить, что еще 12 сентября появилась информация о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Сочи для встречи с главой России Владимиром Путиным.

Тем временем в Минске в связи с оппозиционной акцией протеста на протяжении часа были закрыты семь станций метро. По последним данным правоохранители задержали около 250 демонстрантов. В Минске также наблюдаются проблемы с подключением к мобильному интернету.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг сегодняшней оппозиционной акции в столице Беларуси.