В субботу, 12 сентября, во Львове неизвестные избили двух мужчин, в результате чего один из них скончался. Второй сейчас находится в коме.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

212 сентября около 1:00 в полицию поступило сообщение о том, что в заброшенном здании на улице Богдана Хмельницкого во Львове обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В другой комнате этого же здания находился еще один человек с многочисленными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

Уточняется, что погибшим оказался 70-летний житель Львова. Виновников удалось задержать спустя несколько часов.

"Через несколько часов оперативники уголовного розыска Шевченковского отдела полиции установили личности и задержали 16-летнего львовянина и жителя Жовкивщины в возрасте 18 лет, причастных к совершению этого преступления", - говорится в тексте сообщения.

По данному факту уже открыли уголовное производство. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, во Львове 25 августа избили блогера и политтехнолога Михаила Шпира. Перед этим его личные данные слили в сеть из-за видео, которое он опубликовал в Instagram: на нем он гулял по Ивано-Франковску и сравнивал празднование Дня Независимости в городе "сельскими гуляниями".

Также "Страна" рассказывала, что во Львове дети жестоко избили своего сверстника. Потерпевший ребенок получил от своих одногодок удары ногами по голове.