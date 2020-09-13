В Минске в связи с оппозиционной акцией протеста на протяжении часа были закрыты семь станций метро. Правоохранители задержали около 250 демонстрантов. Наблюдаются проблемы с подключением к мобильному интернету.

Об этом в воскресенье, 13 сентября, информируют пресс-службы Минского метрополитена и МВД Беларуси.

Так, в 14:40 "в целях обеспечения безопасности" были закрыты станций метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига" и "Фрунзенская". Уже в 15:40 все вышеуказанные станции, кроме "Немиги" и "Фрунзенской", возобновили работу.

Тем временем МВД Беларуси поделилось данными о числе задержанных участников оппозиционной акции в Минске.

"В различных районах столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", - говорится в сообщении правоохранителей.

При этом по оценке министерства, общее число протестующих в белорусской столице не превышает 3 тысячи человек.

"Обстановка на фоне воскресных несанкционированных мероприятий контролируемая", - заявили в МВД.

"Граждане и гости нашей страны предупреждены об административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также об уголовной ответственности за организацию массовых беспорядков", - добавили в ведомстве.

В то же время очевидцы говорят о 100 тысячах участников акции протеста.

На фоне сегодняшнего марша в Минске наблюдаются проблемы с доступом к мобильному интернету. В пресс-службе одного из трех белорусских операторов связи А1 назвали причину перебоев.

"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 13 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета", - говорится в сообщении.

Напомним, оппозиционный митинг под названием "Марш героев" в эти минуты проходит в Минске. В связи с этим власти стянули в центр города силовиков и технику. Ранее мы публиковали видео жесткого задержания участников этого протестного мероприятия.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию сегодняшней акции протеста в белорусской столице.