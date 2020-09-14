В Сети продолжают обсуждать таинственную спутницу Алексея Навального, которая была с ним в день отравления. Ее зовут Мария Певчих. Живет она в Англии, но сейчас, судя по всему, находится в Берлине, где лечится Навальный.

Певчих - это "темная лошадка" Фонда по борьбе с коррупцией, который возглавляет Алексей. О ней ничего не хотят говорить даже сотрудники ФБК.

В то же время очевидна ее связь с европейским истеблишментом и эмигрантской тусовкой в Лондоне. А российские СМИ обвиняют ее в связях с британской разведкой.

Собрали последнюю информацию о Марии Певчих.

Почему этой девушкой заинтересовались?

Мария Певчих - единственная спутница Навального из его роковой поездки по Сибири, которая не давала показаний правоохранителям.

Российская полиция в минувшую пятницу сообщила, что эта девушка уклонилась от допроса и улетела на том же самолете, который отвез Навального из Омска в Берлин.

Интересно, что оплатил этот рейс британский миллионер-россиянин Борис Зимин. Учитывая, что полет был частным, то пассажиров туда пускали, понятное дело, не по билетам.

Российские СМИ приписывают Певчих два эпизода: якобы Мария жила с Навальным в одном номере гостиницы Xander в Томске. А также была с ним на борту самолета, в котором оппозиционному политику стало плохо.

Эти догадки стали появляться еще несколько дней назад. При этом сама Певчих не опровергала их. "Медузе" - единственному изданию, которому с ней удалось связаться - Мария сказала лишь то, что ей никто из российской полиции не звонил. Пообещав обнародовать свою позицию позже.

При этом сама она в РФ не возвращалась и на данный момент находится на рубежом. Как утверждают российские СМИ - она сейчас в Берлине вместе с женой Навального Юлией.

Что известно о Марии Певчих?

Эта 33-летняя девушка ведет достаточно закрытый образ жизни. В соцсетях она отсутствует или, что более вероятно - ведет их под вымышленным именем.

Из того, что известно - Певчих в 2010 году окончила социологический факультет МГУ. Упоминание о ней есть на сайте вуза.

Мария возглавляла студенческую делегацию России на саммите Большой Восьмерки в 2010 году. Под резолюцией есть ее подпись.

После чего переехала в Лондон и начала учебу там - в Лондонской школе экономики. Ее имя есть в списке студентов.

По данным ряда СМИ, Мария работала помощницей у нескольких депутатов британского парламента.

В британской столице молодая женщина владеет сетью книжных магазинов и увлекается специфическим спортом - тренируется по программе "Морских котиков" США. Также ей приписывают роскошные апартаменты в центре Лондона с видом на Тауэрский мост.

В Сети утверждают, что на этом фото - дом, в котором живет Певчих.

Издание "Комсомольская правда" нашло человека, которого называет отцом Марии Певчих. Его зовут Константин Певчих, он учился в США и владеет компанией НИОБИС, которая занимается выращиванием вирусов для производства вакцин.

"В последнее время его компания продвигает на рынок инновационный подход к безболезненной доставке препаратов через кожу SkinPort. Такой современный "шприц" имеет множество тончайших микроигл, которые могут занести под кожу все, что угодно. Да так, что человек этого может не почувствовать ни во сне, ни наяву", - пишет "КП", намекая, что это может быть ниточка, которая ведет к отравлению политика.

Впрочем, на Facebook у этого мужчины нет данных о его родстве с Марией. На фото в его аккаунте есть дети более младшего возраста, чем 33-летняя Певчих.

Чем Певчих занималась у Навального?

По данным издания "Медуза", которое считается оппозиционным к российским властям, Мария Певчих - автор большинства расследований, которые выходят от имени Фонда по борьбе с коррупцией, возглавляемого Навальным.

Этим она занимается с 2011 года. Причем в основном за границей: в России девушка бывает 2-3 раза в год.

Учитывая, что информация для этих расследований часто бывает закрытой и эксклюзивной, многие считают, что данные Певчих предоставляют британские спецслужбы. Речь о собственности российских олигархов и чиновников за границей.

Считается, что Мария хорошо знакома с живущим в Лондоне бизнесменом Евгением Чичваркиным, а также бывшим олигархом Михаилом Ходорковским, которые спонсирует российскую оппозицию.

Также она знакома с еще одним эмигрантом из РФ - бывшим директором "Альфа-групп" Владимиром Ашурковым, который помогал Навальному создать его антикоррупционный фонд.

Есть фото, на котором Мария в 2013 году ведет Навального на встречу с экс-премьером Бельгии Ги Верхофстадтом и советником президента Литвы по внешней политике Реналдасом Вайсбродасом. Там же присутствовал и Ашурков. Снимок сделан в одной из московских гостиниц (Певчих - первая слева).

То есть Мария исполняла еще одну важную функцию - знакомила Алексея с европейскими политиками.

Связана ли Мария с отравлением?

Прямых доказательств, что Певчих причастна к отравлению, нет.

Есть только определенные подозрения - они появились после быстрого исчезновения Марии, которое было похоже на эвакуацию. Причем вывезли ее оплаченным в Британии самолетом.

Учитывая биографию этой девушки, ее материальное положение и явную связь с британским истеблишментом - это рождает вопросы к тому, какова ее роль в инциденте с Алексеем Навальным. Некоторые медиа в России предположили, что она работает на британскую разведку Ми-6.

Подозрения подогреваются тем, что Певчих ничего не комментирует. А также почти полным отсутствием следов о ней в интернете: так бывает, когда информацию специально вычищают. Да и вообще такая закрытость далека от обычной практики антикоррупционных активистов.

При этом сами сотрудники Фонда по борьбе с коррупцией Навального ничего о Певчих никогда не упоминали и ее отсутствия в России никак не прокомментировали.

Также интересно, в каких отношениях состояли Навальный и Певчих. СМИ, поддерживающие российскую власть, пишут, что они жили в Томске в одном номере гостиницы.

При этом российский оппозиционер Олег Кашин заявляет, что если бы между Навальним и Певчих что-то было, то о девушке бы заговорили гораздо раньше. А так она стала известной только после отравления. Он уверен, что Навальный не изменяет жене Юлии, потому что это "не такой человек".