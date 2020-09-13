В районе Ждановичей в Беларуси случилась авария с участием машины ГАИ, сопровождавшей колонну спецтехники.

Об этом изданию Tut.by сообщили очевидцы произошедшего.

По словам свидетелей, все участники ДТП остались живы. Люди рассказывают, что колонна спецтехники съезжала с молодечненской трассы в город недалеко от Ждановичей. Сопровождавшая колонну машина ГАИ - она ехала первой, врезалась в едущий в правой полосе серебристый автомобиль.

"Автозак сразу перекрыл дорогу, чтобы никто ничего не видел. Как нам показалось, колонна спецтехники без остановки поехала дальше, остальные машины стояли некоторое время, - рассказывают очевидцы. - Когда мы ехали, силовики нам прокричали грубое: "Езжай прямо, не смотри сюда".

Люди сообщают, что автомобиль, в который врезалась машина ГАИ, перевернулся, но, к счастью, все остались живы.

По информации МВД, инцидент произошел сегодня около полудня. По предварительным данным, на съезде с внешнего кольца МКАД произошло столкновение служебной машины Geely и легкового автомобиля Toyota.

"Транспорт ГАИ двигался с включенными проблесковыми маячками по съезду с внешнего кольца, выехал в первую полосу улицы Тимирязева по направлению к городу. В этот момент произошло столкновение с Toyota, водитель которой ехал со стороны Ратомки", - сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова. - Оба водителя доставлены в медицинские учреждения. У обоих диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушибы".

Также в МВД добавили, что по факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства ДТП. На месте работают сотрудники ГАИ.

Отметим, сегодня в Минске снова проходят протесты оппозиции. Уже стало известно о первых жестких задержаниях в центре столицы.

Напомним, в августе журналисты в Минске сообщили о стрельбе в сотрудника ГАИ, которого сбила машина.

Позже стало известно, что милиция открыла огонь по сбившему гаишника в центре Минска водителю. Он задержан.