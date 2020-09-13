Разработчики социальной сети "Вконтакте" на своей официально странице для украинских пользователей сообщили, что улучшили работу прокси в мобильном приложении. Благодаря этому им теперь можно пользоваться без VPN.

Соответствующий пост опубликован на странице VK Україна.

"Пользуйтесь VK как и раньше, без всяких VPN. Мы улучшили работу прокси в мобильном приложении, поэтому соединение теперь стабильнее", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в обновленном прокси теперь более стабильное соединение, благодаря чему приложением можно пользоваться "с комфортом".

Напомним, российские ресурсы были заблокированы в мае 2017 года. "Страна" разбиралась, зачем украинские власти это сделали.

Также "Страна" рассказывала, что президент Владимир Зеленский незадолго до полуночи в четверг, 14 мая, подписал указ о продлении запрета на российские социальные сети в Украине.