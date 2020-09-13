В воскресенье, 13 сентября, в центре Минска на акции протеста "Марш героев" начались жесткие задержания активистов. Всего силовики задержали не менее 10 человек.

Кадры задержания опубликованы в Telegram-канале "РИА Новости" и Youtube-канале ресурса Tut.by.

"Не менее 10 протестующих задержаны в районе проспекта Независимости в Минске", - говорится в сообщении.

Видео: TUT.BY. Политика

Всего на акции протеста в центре Минска присутствуют несколько тысяч человек. Однако единой колонны им пока не удалось сформировать, поскольку задержания людей начались еще до официального старта акции.

Сейчас в центре города находятся отряды внутренних войск и спецтехника.

Позже выяснилось, что Минский метрополитен закрыл семь центральных станций.

Напомним, сегодня в Минске запланировано проведение "Марша героев", в связи с чем в центр города начали стягивать силовиков и спецтехнику.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию новой акции протеста против Лукашенко в Минске.