В Австрии началась вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции.

Об этом заявил австрийский канцлер Себастьян Курц, передает "АРА".

"Происходящее сейчас - это начало второй волны. Число заболевших увеличивается ежедневно", - сказал он.

По словам лидера Австрии, две недели назад в стране фиксировали около 350 новых случаев коронавируса в сутки, однако 12 сентября их уже больше 850. При этом около 50% всех новых инфицированных в Австрии были выявлены в Вене.

Всего в Австрии с начала пандемии выявили более 33,1 тыс. случаев Covid-19, причем 756 инфицированных скончались.

Напомним, на днях власти Австрии вернули обязательное ношение масок в магазинах и школах.

Тем временем суточный прирост больных коронавирусом во Франции впервые превысил 10 000 человек.