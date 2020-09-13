Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение о заморозке газопровода "Северный поток - 2" будет принимать Германия.

Об этом сообщает Financial Times.

"Северный поток - 2" не является европейским проектом. Я должен сказать, что Европейская комиссия никогда не демонстрировала сильного энтузиазма по поводу "Северного потока-2", - сказал он.

В то же время европейский дипломат добавил, что судьбу проекта придется "решать немцам".

Напомним, власти Германии рассматривают остановку строительства газопровода "Северного потока-2" из-за ЧП случившегося с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Хотя еще неделю назад Берлин призывал не брать во внимание ситуацию с политиком.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что не стоит останавливать строительство "Северного потока - 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Представитель Кабинета министров Германии Ульрике Деммер поддержала это заявление.