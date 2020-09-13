В МИД Украины выразили протест и осудили факт организации и проведения Россией 13 сентября этого года так называемых выборов на территории аннексированного Крыма.

Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщила пресс-служба МИД.

"Автономная Республика Крым и город Севастополь являются временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. Проведение Российской Федерацией псевдовыборов на территориях Автономной Республики Крым и г. Севастополь является нелегитимным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что так называемые выборы "губернатора Севастополя" и "депутатов" в "Совет Крыма" и "Симферопольский городской совет" являются грубым нарушением Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права.

"Все причастные к подготовке и проведению незаконного "голосования" во временно оккупированном Крыму будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины", - добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В связи с этим в МИД Украины призвали иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия России и четко заявить о непризнании результатов так называемых выборов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем расширения санкций.

Напомним, сегодня в России проходят выборы в регионах. "Страна" уже анализировала, кого будут избирать, как повлияет отравление Навального и будут ли протесты.

Также мы писали, что в ЦИК России заявили о масштабных хакерских атаках в день выборов.