В российской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявили, что во время текущих выборов в стране сайт ведомства круглосуточно атакуют хакеры.

Об этом заявил заместитель главы ЦИК Николай Булаев, передает ТАСС.

"Хакерские атаки идут практически круглосуточно с тем или иным объемом. Но мы уже как-то к этому адаптировались. Они идут в основном на сайт", - заявил Николай Булаев.

В то же время он сообщил, что не было зафиксировано ни одной атаки на систему ГАС "Выборы".

"Хакерские атаки совершать на нее просто бессмысленно", - добавил чиновник.

Напомним, сегодня в России проходит Единый день голосования. В частности, в 20 регионах выбирают губернаторов, а в 11 проходят выборы в законодательные собрания.

До этого мы писали, что российские хакеры взломали почту экс-министра Британии и получили доступ к секретам.