В воскресенье, 13 сентября, сотрудники силовых структур в Минске начали задерживать активистов прямо по дороге на несанкционированную акцию оппозиции, которую назвали "Марш героев".

Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам очевидцев, силовики задержали трех мужчин на улице Маяковского. Они направлялись в сторону Площади Независимости, неся с собой национальные бело-красно-белые флаги.

Возле них остановился проезжающий мимо черный микроавтобус без номеров. Оттуда вышли несколько мужчин в балаклавах и черном камуфляже, отняли у сторонников оппозиции флаги. Самих мужчин отвели в микроавтобус.

В ГУВД Минска подтвердили задержание нескольких участников акции протеста. По словам представителя ведомства Натальи Ганусевич, задержанных "доставят в отделение милиции для разбирательства".

Напомним, сегодня в Минске запланировано проведение "Марша героев", в связи с чем в центр города начали стягивать силовиков и спецтехнику.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию новой акции протеста против Лукашенко в Минске.