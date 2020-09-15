Самыми популярными профессиями среди поступающих в учреждения профессионального образования в этом году стали повар, водитель, электрогазосварщик, кондитер, парикмахер и официант.

Об этом во вторник, 15 сентября, сообщила пресс-служба Минобразования и науки.

"Водитель автотранспортных средств, повар, электрогазосварщик, кондитер, парикмахер и официант - такова пятерка самых популярных профессий среди поступающих в учреждения профессионального образования в 2020 году. В то же время узкоотраслевые профессии или те, которые предусматривают тяжелые условия труда, пользуются меньшим спросом среди молодежи", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Также в ведомстве отметили, что среди менее популярных и технически сложных профессий оказались машинист трубоукладчика, контроллер пищевой продукции или прокатчик горячего металла.

"Начиная с 2011 года, в рейтинге самых популярных профессий остается неизменной такая пятерка лидеров. И это понятно, поскольку профессии сферы услуг позволяют выпускникам, имеющим за плечами только производственную практику, открывать собственный бизнес и получать высокий доход. В этом году мы видим похожий запрос. На самом деле в наших профтехах можно получить 690 профессий, но каждый год более 70% поступающих выбирают лишь 10-15 из них", - отмечают в ведомстве.

Кроме того, в Минобразования сообщили, что в каждом регионе наблюдается разная динамика набора абитуриентов по этим профессиям. Например, в Ивано-Франковской и Тернопольской областях одними из самых востребованных является штукатур и парикмахер. На юге - в Одесской, Николаевской и Херсонской областях - поступающие предпочитают профессии тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства.

Среди факторов, влияющих на востребованность конкретных профессий - экономическое развитие региона и локального бизнеса.

Напомним, ранее опрос показал, что каждый третий житель Украины хочет сменить профессию.

Также сообщалось, что почти 80% абитуриентов-2020 получили рекомендации к зачислению, самые популярные вузы - в Киеве и Львове.