Пьяные мужчины в салоне трамвая в Одессе избили пенсионерку, а также напали на других пожилых пассажиров. В результате водителю пришлось самостоятельно выгнать дебоширов из салона.

Соответствующее видео опубликовано в Телеграме-канале "Одесса INFO" в YouTube.

По информации свидетелей, двое пассажиров трамвая №3 в состоянии алкогольного опьянения начали разборки с другими пассажирами во время движения. Мужчины приставали к пенсионерам и избили женщину пожилого возраста.

"Один с желтой сумкой стал бить женщину, "качать права", досталось и некоторым другим пенсионерам. Повод не удалось установить", - пишут в сети очевидцы инцидента.

Водитель пытался успокоить хулиганов, но это не помогло. В итоге ему пришлось применить силу и высадить из на следующей остановке.

"Водитель сказал раз, сказал второй раз, встал, "вломил" и высадил их к черту. Горжусь такими", - отметил очевидец.

Напомним, в Одессе мотоциклист сбил на зебре мать с двумя детьми. Над ним устроили самосуд и избили до потери сознания.

Также мы писали, что Одесская продавщица избила покупательницу ящиком за возврат испорченного арбуза.