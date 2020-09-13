Протесты в Минске 13 сентября. Фото TUT.by
Протесты в Минске 13 сентября. Фото TUT.by

Сегодня в Минске и других городах Беларуси пройдет "Марш героев" - новое воскресное шествие оппозиции. 

Накануне произошло много важный событий. Главное из них - задержание Марии Колесниковой, которая была главным лицом протеста. 

Колесникову, судя по всему, пыталтись насильно выдворить в Украину, но она порвала паспорт на границе. После этого на нее завели дело о попытке свержения законной власти. Таким образом сегодня она впервые на улицы Минска не выйдет. 

Это может придать акциям дополнительный импульс. Недаром их назвали в честь арестованных оппозиционеров. 

Второй важный момент - завтра Александр Лукашенко едет в Сочи на встречу к Владимиру Путину. Это будет очередной сигнал о поддержке Бацьки со стороны Москвы. Интересно, как на него отреагирует Беломайдан. И с чем Лукашенко отправится в Россиию - на волне эскалации протестов или же имея за спиной уже в общем-то контролируемый протест. 

Третье - сегодня оппозиция собирается впервые поехать к дому, где живет президент. Раньше такое не практиковалось. Так в Украине накануне Майдана активисты ездили домой к Януковичу в Межигорье. 

"Страна" следит за событиями в режиме онлайн.

15:03  Задерживают людей и в Могилеве.

14:57  Видео задержаний на проспекте Независимости.

14:53  Недалеко от проспекта Независимости задержаны около десятка человек. "Винтилово" идет также у Стелы "Минск-город герой".

14:49  На Дроздах, где живет Лукашенко, уже стоит оцепление.

14:42  Закрыты уже семь станций минского метро.

14:35  Протестующим рекомендуют не подходить к сотрудникам правоохранительных органов ближе, чем на 50 метров. В прошлый раз, напомним, от оцепления людей отгоняли перцовым газом. 

14:29  Яркое фото из сегодняшнего Минска. ОМОНовцы пытаются разнять сцепку. 

Минск протесты 13 сентября

14:18  Дрозды - это элитный коттеджный микрорайон на живописной окраине Минска у одноименного водохранилища. Там живет Лукашенко и другие чиновники. Еще его называют Дипломатический городок. 

Туда сегодня собираются направиться оппозиционеры. 

14:11  Площадь Республики оцеплена. 

площадь республики в Минске

14:04  У дворца президента в Минске бронетехника.

13:58  Сегодня оппозицию призывают идти к дому Лукашенко в Дроздах - это микрорайон Минска. Там живут и другие топ-чиновники. 

13:56  В Минск движется колонна БТР.

13:54  По городу уже идут точечные задержания.

13:49  Митингующим собираться не дают. Вот разгон одной из групп в Минске сегодня.

13:46  Площадь Независимости, где располагается дворец Лукашенко, уже начали блокировать.

минск 13 сентября

13:41  Сегодня на улицы выйдут и сторонники Лукашнко - они проведут автопробег из Минска в деревню Хатынь, где нацисты устроили массовый геноцид местного населения. 

13:32  Сегодня силовики снова перекрывают основные площади и проспекты Минска. Основание - акция, как и все предыдущие, незаконная. 

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