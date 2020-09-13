Сегодня в Минске и других городах Беларуси пройдет "Марш героев" - новое воскресное шествие оппозиции.

Накануне произошло много важный событий. Главное из них - задержание Марии Колесниковой, которая была главным лицом протеста.

Колесникову, судя по всему, пыталтись насильно выдворить в Украину, но она порвала паспорт на границе. После этого на нее завели дело о попытке свержения законной власти. Таким образом сегодня она впервые на улицы Минска не выйдет.

Это может придать акциям дополнительный импульс. Недаром их назвали в честь арестованных оппозиционеров.

Второй важный момент - завтра Александр Лукашенко едет в Сочи на встречу к Владимиру Путину. Это будет очередной сигнал о поддержке Бацьки со стороны Москвы. Интересно, как на него отреагирует Беломайдан. И с чем Лукашенко отправится в Россиию - на волне эскалации протестов или же имея за спиной уже в общем-то контролируемый протест.

Третье - сегодня оппозиция собирается впервые поехать к дому, где живет президент. Раньше такое не практиковалось. Так в Украине накануне Майдана активисты ездили домой к Януковичу в Межигорье.

"Страна" следит за событиями в режиме онлайн.

15:03 Задерживают людей и в Могилеве.

14:57 Видео задержаний на проспекте Независимости.

14:53 Недалеко от проспекта Независимости задержаны около десятка человек. "Винтилово" идет также у Стелы "Минск-город герой".

14:49 На Дроздах, где живет Лукашенко, уже стоит оцепление.

14:42 Закрыты уже семь станций минского метро.

14:35 Протестующим рекомендуют не подходить к сотрудникам правоохранительных органов ближе, чем на 50 метров. В прошлый раз, напомним, от оцепления людей отгоняли перцовым газом.

14:29 Яркое фото из сегодняшнего Минска. ОМОНовцы пытаются разнять сцепку.

14:18 Дрозды - это элитный коттеджный микрорайон на живописной окраине Минска у одноименного водохранилища. Там живет Лукашенко и другие чиновники. Еще его называют Дипломатический городок.

Туда сегодня собираются направиться оппозиционеры.

14:11 Площадь Республики оцеплена.

14:04 У дворца президента в Минске бронетехника.

13:58 Сегодня оппозицию призывают идти к дому Лукашенко в Дроздах - это микрорайон Минска. Там живут и другие топ-чиновники.

13:56 В Минск движется колонна БТР.

13:54 По городу уже идут точечные задержания.

13:49 Митингующим собираться не дают. Вот разгон одной из групп в Минске сегодня.

13:46 Площадь Независимости, где располагается дворец Лукашенко, уже начали блокировать.

13:41 Сегодня на улицы выйдут и сторонники Лукашнко - они проведут автопробег из Минска в деревню Хатынь, где нацисты устроили массовый геноцид местного населения.

13:32 Сегодня силовики снова перекрывают основные площади и проспекты Минска. Основание - акция, как и все предыдущие, незаконная.