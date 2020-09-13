Сегодня в Минске и других городах Беларуси пройдет "Марш героев" - новое воскресное шествие оппозиции.
Накануне произошло много важный событий. Главное из них - задержание Марии Колесниковой, которая была главным лицом протеста.
Колесникову, судя по всему, пыталтись насильно выдворить в Украину, но она порвала паспорт на границе. После этого на нее завели дело о попытке свержения законной власти. Таким образом сегодня она впервые на улицы Минска не выйдет.
Это может придать акциям дополнительный импульс. Недаром их назвали в честь арестованных оппозиционеров.
Второй важный момент - завтра Александр Лукашенко едет в Сочи на встречу к Владимиру Путину. Это будет очередной сигнал о поддержке Бацьки со стороны Москвы. Интересно, как на него отреагирует Беломайдан. И с чем Лукашенко отправится в Россиию - на волне эскалации протестов или же имея за спиной уже в общем-то контролируемый протест.
Третье - сегодня оппозиция собирается впервые поехать к дому, где живет президент. Раньше такое не практиковалось. Так в Украине накануне Майдана активисты ездили домой к Януковичу в Межигорье.
"Страна" следит за событиями в режиме онлайн.
15:03 Задерживают людей и в Могилеве.
14:57 Видео задержаний на проспекте Независимости.
14:53 Недалеко от проспекта Независимости задержаны около десятка человек. "Винтилово" идет также у Стелы "Минск-город герой".
14:49 На Дроздах, где живет Лукашенко, уже стоит оцепление.
14:42 Закрыты уже семь станций минского метро.
14:35 Протестующим рекомендуют не подходить к сотрудникам правоохранительных органов ближе, чем на 50 метров. В прошлый раз, напомним, от оцепления людей отгоняли перцовым газом.
14:29 Яркое фото из сегодняшнего Минска. ОМОНовцы пытаются разнять сцепку.
14:18 Дрозды - это элитный коттеджный микрорайон на живописной окраине Минска у одноименного водохранилища. Там живет Лукашенко и другие чиновники. Еще его называют Дипломатический городок.
Туда сегодня собираются направиться оппозиционеры.
14:11 Площадь Республики оцеплена.
14:04 У дворца президента в Минске бронетехника.
13:58 Сегодня оппозицию призывают идти к дому Лукашенко в Дроздах - это микрорайон Минска. Там живут и другие топ-чиновники.
13:56 В Минск движется колонна БТР.
13:54 По городу уже идут точечные задержания.
13:49 Митингующим собираться не дают. Вот разгон одной из групп в Минске сегодня.
13:46 Площадь Независимости, где располагается дворец Лукашенко, уже начали блокировать.
13:41 Сегодня на улицы выйдут и сторонники Лукашнко - они проведут автопробег из Минска в деревню Хатынь, где нацисты устроили массовый геноцид местного населения.
13:32 Сегодня силовики снова перекрывают основные площади и проспекты Минска. Основание - акция, как и все предыдущие, незаконная.