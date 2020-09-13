В воскресенье, 13 сентября, забастовочный комитет "Беларуськалия" заявил о задержании своего представителя Романа Леончика.

Об этом говорится в Telegram-канале стачкома предприятия.

"Задержан представитель Стачкома ОАО "Беларуськалий" Роман Леончик. Находится в Солигорском РОВД", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в милиции не захотели давать комментарии представителям СМИ, сославшись на то, что предоставляют подобную информацию лишь родственникам задержанных.

Напомним, вчера мы рассказывали о том, что предприятие "Беларуськалий" продолжит стачку в рамках протеста против действующей власти в Беларуси.

Также "Страна" рассказывала, что 17 августа, через восемь дней после окончания основного дня выборов президента Беларуси, на всех шахтах "Беларуськалия" в Солигорске была прекращена добыча руды. Днем ранее, 16 августа, оппозиция в Беларуси призвала к общенациональной забастовке.