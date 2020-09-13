За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины был выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заболевания острой респираторной болезнью Covid-19. Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 7 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 24 человека", - говорится в сообщении.

По данным на утро 13 сентября, в ВСУ коронавирусом болеют 650 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1 535 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе на самоизоляции) находится 687 человек.

Напомним, с начала пандемии в Украине Covid-19 подтвердили у 154 355 человек. Прирост за сутки составил 2476 тысяч. Умерли 3178 пациентов (+30 за минувшие сутки), 68 893 – выздоровели.

Как сообщалось, главнокомандующий ВСУ Хомчак заболел Covid-19.