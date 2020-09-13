Два дня назад, 11 сентября, национальная разведка Турции - MIT, похитила в Одессе известного курдского политика Ису Озера. Это уже не первое похищение в Украине турецкими спецслужбами оппонентов президента Эрдогана - в 2018 году так же были вывезены еще двое человек - политик Салих Зеки Игит и журналист и блогер Юсуф Инан.

"Страна" выяснила подробности того, как турецкие спецслужбы охотятся в Украине на своих оппозиционеров и почему наши правоохранительные органы этому не препятствуют.

Выманили звонком о сверке по счетчику

Как рассказали "Стране" друзья похищенного 58-летнего Исы Мехмета Озера его выкрали обманом.

Во второй половине дня 11 сентября владелец съемной квартиры в одесском жилом комплексе "Седьмое Небо" позвонил Озеру - тот был на работе на промрынке "Седьмой километр", и попросил его подъехать домой к 16.00 для сверки выплат по газовому счетчику. Иса Озер купил продукты в супермаркете, приехал домой, поднялся на лифте и пропал.

После этого Иса Озер обнаружился уже в Стамбуле в наручниках и в сопровождении сотрудников турецкой разведки.

Иса Озер в молодости был членом Рабочей партии Курдистана. Затем в 2014 году был избран депутатом городского собрания города Догубаязита в провинции Анатолия от оппозиционной Реджепу Эрдогану Народной демократической партии - HDP. Лидер партии Селяхаттин Демирташ сейчас находится в тюрьме, однако партия не считается запрещенной - ее депутаты присутствуют в турецком парламенте.

После похищения Исы Озера в официальной турецкой прессе появились публикации, что Иса Озер был объявлен в розыск мировым судом Догубаязита по подозрению в терроризме и подделке документов. Однако, как рассказали нам друзья Иса Озера, он не занимался терроризмом, а был вынужден эмигрировать из Турции по политическим причинам.

"Представителей партии HDP "прессуют" по всей Турции, так как их считают близкими к запрещенной Рабочей партии Курдистана", - сказали "Стране" друзья похищенного курда.

Подал документы на получение убежища в Украине

В 2018 году Иса Озер эмигрировал в Украину, осел в Одессе и подал прошение о политическом убежище. О том, что его обращение принято к рассмотрению свидетельствуют документы, которые находятся в распоряжении редакции "Страны". Согласно документу, он имеет право легально проживать на территории Украины до 17 октября 2020 года.

Как выяснила "Страна" у источников в СБУ, турецкая разведка давно пыталась получить Ису Озера из Украины. Для этого турецкая спецслужба в 2018 году прислала запрос в Украину на экстрадицию Озера на родину, но согласия украинской стороны тогда не получила.

Но затем политический вектор изменился - тогдашний президент Украины Петр Порошенко нашел общий язык с президентом Турции Реджепом Тейипом Эрдоганом. И дал разрешение на негласные оперативные действия в Украине турецким спецслужбам. По слухам, взамен Порошенко просил Эрдогана посодействовать в получении Томоса от Вселенского патриархата (он базируется в Стамбуле и сильно зависит от турецких властей).

После этого из Украины были похищены двое турецких оппозиционеров - в Одессе прямо из ресторана Али-Баба был выкраден бизнесмен Салих Зеки Игит, а в Николаеве - турецкий журналист Юсуф Инан.

Через несколько дней оба похищенных были доставлены в турецкие тюрьмы и получили немалые срока за "террористическую" деятельность.

"Началось при Порошенко, при Зеленском продолжилось"

По информации источников "Страны" в СБУ, свои спецоперации против своих беглых граждан турецкая разведка на территории нашей страны проводят без оглядки на дипломатические тонкости и юридические процедуры экстрадиции. Причем фактически под прикрытием украинских спецслужб.

"Задержания своих политэмигрантов турки проводят вполне официально, согласовывая свои действия с СБУ, а также при помощи СБУ. После обнаружения беглецов, сотрудники МIT при участии сотрудников СБУ выезжают на место, делают засаду, потом просто скручивают их, сажают в свою машину. А потом их из Украины в Турцию вывозят частными самолетами по дипломатическим каналам. Это закрытая информация, так как большинство турецких политэмигрантов находятся в Украине совершенно легально. И если б турецкая сторона действовала в правовом поле - то есть через запрос об экстрадиции, то дело бы затянулось надолго. И не факт, что суды б разрешили выдать оппозиционеров туркам. Но еще при Порошенко была дана команда помогать спецоперациям турецких спецслужб. При Зеленском ничего не изменилось - турки действуют также открыто и нам сказано помогать в обнаружении и поимке их беглых политиков. А в случае с Исой Озером фактически было совершено преступление - этот турецкий гражданин подал украинским властям прошение на получение убежища и легально находился на территории нашей страны. Если политический вектор переменится и начнется расследование обстоятельств похищения, то это будет не одно уголовное дело", - рассказал нам офицер СБУ.