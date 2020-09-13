Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом обеспокоен заходами российских военных кораблей в кипрские порты.

Об этом он сказал во время общения с журналистами после встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, передает пресс-служба Госдепартамента.

"Я выразил обеспокоенность Соединенных Штатов деятельностью России по отмыванию денег и ее регулярными заходами в порты. Мы знаем, что все российские военные корабли, которые останавливаются в кипрских портах, не выполняют гуманитарных миссий в Сирии, и мы попросили Кипр и президента принять во внимание наши опасения", - сказал он.

Также Помпео высказал мнение, что сотрудничество стран в сфере безопасности имеет большее значение, когда "мы видим, что страны, не разделяющие наших ценностей, пытаются найти новые точки опоры в регионе".

Уточним, что в начале сентября посол России на Кипре Николай Осадчий заявил, что Вашингтон пытается добиться запрета на доступ российских кораблей к портам страны. Причиной этого является якобы то, что "Россия играет дестабилизирующую роль" в регионе.

Напомним, 4 сентября над акваторией Черного моря у полуострова Крым активизировалась военная авиация США и Великобритании. В регионе летают самолеты разведки и бомбардировщики.