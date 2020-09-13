Контрабандист лишился самолета в Черкасской области. Фото: dpsu.gov.ua

Оперсотрудники пограничного отряда в селе Хлыстуновка Городищенского района Черкасской области задержали пилота и изъяли у него сверхлегкий самолет типа "Zenith" без бортового номера. Ранее этот самолет нарушал границу с Румынией для нелегального перевоза табачных изделий

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Вчера, в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий, направленных на недопущение перемещения табачной контрабанды, удалось обнаружить самолет "Zenith" и задержать пилота-контрабандиста. Благодаря проведенной оперативной работе пограничники установили взлетно-посадочную площадку, с которой осуществлял незаконные полеты "воздушный контрабандист", - говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье, 13 сентября.

Как отмечается, мужчину задержали после того, как он вернулся из Черновицкой области, где в ночь с 11 на 12 сентября 4 раза залетал в воздушное пространство соседней страны с целью перемещения табачных изделий. Противоправные действия пилота были задокументированы с помощью стационарного тепловизора на базе автомобиля "Volkswagen" и приборов для ночного наблюдения.

Пилота подозревают в преступлении, предусмотренном ст.334 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил международных полетов), сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее под Харьковом пограничники со стрельбой задержали контрабандиста, который вез на лошади табак для кальяна.

Также мы писали, что на Закарпатье пограничник помогал перебрасывать контрабандные сигареты катапультой через границу.

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