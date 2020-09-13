Франция впервые с начала эпидемии коронавируса превысила отметку в 10 000 по новым заболевшим Covid-19 за сутки.

Об этом сообщает французский ресурс "BFMTV" со ссылкой на данные Агентства здравоохранения на вечер 12 сентября.

Так, за последние 24 часа в стране подтвердили 10 561 новое заражение коронавирусом. При этом порог в десять тысяч был пройден впервые.

За сутки умерли 17 больных. Общее число погибших от вируса с начала пандемии выросло до 30 910.

Напомним, ранее во Франции второй день подряд регистрируют больше девяти тысяч новых больных с коронавирусом.

Также 9 сентября сообщалось, что Францию накрыла вторая волна коронавируса. Количество больных начало стремительно расти.