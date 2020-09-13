В воскресенье, 13 сентября, бастующие шахтеры Криворожского железорудного комбината обратились за помощью к Европейскому парламенту с призывом защитить их от произвола работодателей, которые угрожают людям уголовной ответственностью в ответ на требования улучшить условия труда.

Соответствующее обращение появилось в распоряжении "Страны".

"Глубокоуважаемый комитет Европейского парламента! Мы шахтеры в городе Кривой Рог. Требуем от ПАТ "Кривбасжелезрудком" стабильной выплаты заработной платы в обещанном размере, возврата безопасных работ, а также улучшения условий труда. Но конструктивный диалог с собственниками объекта так и не был выстроен. Они угрожали нам уголовными делами и ответственностью, потому что объект не работает, пока мы бастуем", - говорится в сообщении.

В связи с этим шахтеры просят евродепутатов помочь им разрешить спор и защитить семьи.

"Мы просим Вас о помощи в разрешении спора между собственниками предприятия и работодателями. Мы просим вас о защите наших семей и нас самих от физического и морального принуждения. С уважением, шахтеры Кривого Рога", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября. По состоянию на утро вторника, 8 сентября, в забастовке участвовали 393 работника. В тот же день туда должны были выехать представители центрального офиса Службы Гоструда "в связи с жалобами работников предприятий города на работу местной службы, их продажность и зависимость от местных работодателей".

Позже "Страна" рассказывала, что руководство железорудного комбината в Кривом Роге отказалось выполнять требования шахтеров.