Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят досудебное следствие по факту возможного получения неправомерной выгоды народным депутатом от "Слуги народа" Александром Юрченко. Речь идет о взятках на сотни тысяч долларов за законодательную инициативу от депутата.

Об этом сообщает журналист Олег Новиков в своем Телеграм-канале, посвященному делам НАБУ.

Отмечается, что правоохранители осуществляли негласные следственные (розыскные) действия и следственные действия в отношении депутата и его помощника.

В то же время, как пишет Новиков, несмотря на наличие доказательств, генеральный прокурор Ирина Венедиктова не хочет подписывать подозрение Юрченко.

Напомним, ранее НАБУ вручило подозрение руководителю принадлежащей Коломойскому авиакомпании "МАУ" Евгению Дыхне.

Также мы писали, что президенту банка "Аркада" сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн из фондов строительства ЖК "Эврика" и "Патриотика".