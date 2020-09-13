В Черкассах 30-летний мужчина спрыгнул с Моста любви в парке "Сосновый бор". В результате молодой человек погиб на месте.

Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщает местный сайт "Про все".

Как отмечается, трагедия произошла вечером 12 сентября. Информация была подтверждена журналистам пресс-секретарем КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи" Ириной Назарок.

"Вызов о падении с Моста любви поступил вчера в 21:49. По приезду медикам пришлось констатировать смерть мужчины примерно 30-и лет, - отметила она.

Стоит отметить, что это далеко не первый смертельный эпизод на этом мосту. В январе с него же спрыгнула 30-летняя женщина. Ее госпитализировали, но она скончалась в больнице. В апреле на мосту разбился 22-летний парень, а в мае похожим образом погиб 40-летний мужчина.

Напомним, ранее в Днепре полицейские за мгновение до прыжка сняли с моста парня, который хотел покончить с собой.

Также мы писали, что в Лисичанске патрульные спасли девушку, которая прыгнула с моста в ледяную воду после ссоры с парнем.