В воскресенье, 13 сентября, в центре Минска заметили специальную технику и бойцов внутренних войск. Их стягивают к площади Независимости и стеле "Город-герой", где обычно собираются митингующие. На сегодня запланировано проведение акции протеста "Марш героев".

Соответствующие кадры опубликованы на Telgram-странице "РИА Новости".

"Минск. Центральную площадь Независимости и стелу "Город-герой", где обычно собираются протестующие, оцепляют внутренние войска, стягивается спецтранспорт", - говорится в сообщении.

Как стало известно Telegram-каналу "Политика страны", сами оппозиционеры через свои каналы уже озвучили четкий план действий на сегодня.

"Они собирают народ в Минске и призывают его идти на Дрозды. В этом районе Минска находится резиденция Лукашенко. Там же живут и его ближайшие соратники. То есть это что-то вроде маршей майдановцев в Межигорье в 2013-2014 годах. Раньше к Дроздам (то есть к дому Лукашенко) оппозиция ещё не ходила", - говорится в сообщении.

Уточним, что согласно официальной статистике МВД Беларуси, вчера на протесты оппозиции вышли 1 700 человек. Задержаны были 114 протестующих. При этом в поддержку властей вышло около 50 000 человек.

Как сообщала "Страна", оппозиция Беларуси назначила на сегодня "Марш героев" в Минске. В шествии примут участие активисты, которые отличились в период протестов.

Напомним, 12 сентября стало известно о переводе лидера белорусской оппозиции Марии Колесниковой из СИЗО Минска в Жодино. Ей инкриминируют попытку захвата власти в Беларуси.