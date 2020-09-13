Под постом с обращением президента США Дональда Трампа к избирателям штата Северная Каролина, которое он разместил в Тwitter, появилась пометка о нарушении правил соцсети относительно выборов.

Пост Трампа был опубликован в соцсети 12 сентября.

"Чтобы убедиться, что ваш бюллетень засчитан, подпишите и отправьте его заранее (по почте - Ред.). Когда начнется голосование, придите в свой избирательный участок, чтобы узнать, был ли он засчитан. Если нет - голосуйте! Ваш подписанный бюллетень не будет засчитан, если вы воспользовались почтовым голосованием. Не позволяйте им незаконно отнять у вас ваш голос", - написал президент США.

Отметим, что Тwitter сохранил доступ к посту, так как он может представлять общественный интерес, однако его нельзя лайкнуть, ответить на него или ретвитнуть без комментария.

Напомним, что это не первый раз, когда соцсеть делает специальную пометку под постом американского президента. Так, в конце мая еще один пост Трампа о выборах в Тwitter впервые пометили знаком, предупреждающем о лжи.

Ранее лидер США обвинил социальную сеть Twitter во вмешательстве в президентские выборы и подавлении свободы слова.