Пост Трампа "забраковали" в Твиттере. Фото: twitter.com/realdonaldtrump

Под постом с обращением президента США Дональда Трампа к избирателям штата Северная Каролина, которое он разместил в Тwitter, появилась пометка о нарушении правил соцсети относительно выборов. 

Пост Трампа был опубликован в соцсети 12 сентября. 

"Чтобы убедиться, что ваш бюллетень засчитан, подпишите и отправьте его заранее (по почте - Ред.). Когда начнется голосование, придите в свой избирательный участок, чтобы узнать, был ли он засчитан. Если нет - голосуйте! Ваш подписанный бюллетень не будет засчитан, если вы воспользовались почтовым голосованием. Не позволяйте им незаконно отнять у вас ваш голос", - написал президент США.

Отметим, что Тwitter сохранил доступ к посту, так как он может представлять общественный интерес, однако его нельзя лайкнуть, ответить на него или ретвитнуть без комментария.

Пост Трампа в Твиттере

Напомним, что это не первый раз, когда соцсеть делает специальную пометку под постом американского президента. Так, в конце мая еще один пост Трампа о выборах в Тwitter впервые пометили знаком, предупреждающем о лжи.

Ранее лидер США обвинил социальную сеть Twitter во вмешательстве в президентские выборы и подавлении свободы слова.

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