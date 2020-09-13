В воскресенье, 13 сентября, в сети появилось видео, как Украина усилила охрану границы с Беларусью. Использовались дроны, кинологи и специальные катера. Как известно, завтра на полигоне "Брестский" в Беларуси стартуют совместные с Россией военные учения.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Госпогранслужба имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную ее охрану. В частности, усиление охраны данного направления государственной границы проводится с привлечением дополнительных резервов, в том числе подразделений "Дозор" и ​​Кинологического учебного центра", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водные участки границы охраняют при помощи катеров Safe Boat 27.

Украина усилила охрану границы рядом с Беларусью. Видео: YouTube/ГСЧС

Напомним, в начале месяца стало известно, что Россия и Беларусь намерены провести совместные с Сербией военные учения под названием "Славянское братство-2020", которые пройдут на белорусской территории.

Подготовку к ним уже обсудили по телефону начальники генштабов РФ и Беларуси Валерий Герасимов и Александр Вольфович. Позже Сербия под давлением ЕС отказалась от участия в военных учениях в Беларуси.