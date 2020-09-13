УЕФА направил в национальные ассоциации футбола новый "медицинский протокол", который уже получили в Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.

Так, своими рекомендациями, изложенными в документе, УЕФА фактически прекращают практику переноса матчей из-за того, что путем принудительного тестирования у части футболистов в крови находят коронавирус.

Согласно новому медпротоколу, теперь наличие инфицированных в клубе не будет приводить к переносу матчей. Все футболисты, у которых найдут коронавирус, будут отправлены на самоизоляцию, а их команда, продолжит играть согласно расписанию.

Главным требованием в такой ситуации станет то, что в заявке команды на поединок должно быть, как минимум, 14 футболистов.

Напомним, ранее УЕФА назвал команды, с которыми может сыграть победитель дуэли "Динамо" - АЗ на пути в Лигу Чемпионов.

Также сообщалось, что УЕФА может сократить список городов Евро-2020.